İçişleri Bakanlığı Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel’i Açığa Aldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’nin eski Valisi Tuncay Sonel hakkında gündeme gelen bazı iddialarla ilgili adım attı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu iddiaların araştırılması için geniş kapsamlı bir idari süreç başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakanlığın açıklamasında, “Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır” denildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Ayrıca, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılması amacıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi. Yazıda, Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili soruşturma dosyasında ‘Kasten insan öldürme’, ‘Cinsel saldırı’, ‘Suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi’, ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Suçu bildirmeme’, ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

DELİLLER YETERLİ GÖRÜLÜYOR

Yazıda, “Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in TCK’nın 281/1-2 maddelerinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel’e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK’nın 161/6’ncı maddesi gereğince valilerin kişisel suçları nedeniyle soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur” ifadelerine yer veriliyor.

Bununla birlikte, valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yürütülmesinin, görev tarihindeki ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılması ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle gerçekleştirileceği bildirildi.