İdari İşlem Başlatıldı: 18 Bin Lira İade Edildi

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN HAREKET GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, bir firma tarafından yarım saatlik tuvalet tesisatı işine karşılık olarak istenen 18 bin lira için idari işlem başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, ilgili aileden tahsil edilen fazla ücret de geri iade edildi. Kaplan, “Esenler’de bir vatandaşımızdan tesisat hizmeti karşılığında fahiş bir bedel talep edildiğine ilişkin başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğümüzce derhâl harekete geçilmiş; yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.” açıklamasında bulundu.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI İÇİN İDARİ İŞLEM

Kaplan, “Fahiş fiyat uygulamasına yönelen firma hakkında ise gerekli idari işlem başlatılmıştır. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve hakkını korumak; fırsatçılığa, keyfîliğe ve haksızlığa asla geçit vermemek konusundaki kararlılığımız tam ve kesindir.” diye ekledi.

TÜKETİCİ ŞOKE OLDU

İstanbul Esenler’de yaşayan bir vatandaş, tuvaletinin tıkanması üzerine internetten bulduğu tesisatçı firmaya yarım saatlik bir iş için 18 bin lira ödemek zorunda kalınca büyük bir şok yaşadı. Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım.” şeklinde konuştu. Engelli çocuğu olan ve geçim kaynakları olarak engelli maaşı ile evde bakım desteğine dayandığını belirten Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım.” ifadelerini kullandı. Yıldız, bu durumu aşabilmek için arkadaşlarından borç almış durumda.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yıldız, aynı hizmet için başka firmaların talep ettiği fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını fark etti.