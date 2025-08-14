Dünya

İdlib’de Patlamalar: 2 Sivil Öldü

idlib-de-patlamalar-2-sivil-oldu

İDLİB’TE PATLAMALAR YAŞANDI

Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib ilinin çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuluyor. El-İhbariyye isimli devlet televizyonunun haberine göre, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor” açıklaması yapıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İdlib Sağlık Müdürlüğü, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre iki sivilin hayatını kaybettiğini ve dört sivilin yaralandığını aktardı. Olayla ilgili detayların netleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

