İdris Aybirdi Günler Sonra Konuştu

Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ile evliliğini tek celsede bitirdikten sonra ihanete uğradığını ve tehdit mesajları aldığını ileri sürdü. Aybirdi’nin “Kızılcık Şerbeti” oyuncusu Seray Kaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. Günlerdir sessizliğini koruyan İdris Aybirdi sonunda konuşarak bu iddiaları yalanladı. Çiftin 2019’da başlayan evliliğinde daha önce de kriz yaşanmıştı.

EVLİLİKTE KRİZ YAŞANMIŞTI

Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında evlendi. Çift ilişkilerinde sorunlar yaşayınca evlilik terapistine gitti. Seansların ardından birbirlerine ikinci bir şans verdiler. Barıştıklarını duyuran ikilinin mutluluğu kısa sürdü.

BEBEK MÜJDESİ VERMİŞLERDİ

Evliliklerine bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Sahra Işık ve İdris Aybirdi, ilk bebekleri Pamir’e 12 Haziran 2025’te kavuştu. Çift, oğulları Pamir ile sık sık mutlu pozlar veriyordu.

BOŞANMA KARARI ALINDI

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan bir paylaşım yapan Işık, boşandıklarını duyurdu. Ortak kararla evliliği sonlandırdıklarını söyleyen Işık, bebeklerinin huzurunun öncelik olduğunu vurguladı.

İHANET VE TEHDİT İDDİASI

Boşanma sonrası sessizleşen Sahra Işık, oğluyla vakit geçirmeye başladı. Ardından sosyal medyada eski eşinin kendisini aldattığını söyledi. İdris Aybirdi’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını da iddia etti.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUYLA İLİŞKİ

08.05.26 tarihinde boşandığını belirten Işık, ihaneti boşanma sonrası öğrendiğini ifade etti. Eski eşinin “Kızılcık Şerbeti” oyuncusuyla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. İkiliyi boşanma sonrası Santorini’de tatile giderken gördüğünü söyledi.

TEHDİT MESAJLARI VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Açıklamasında tehdit mesajları aldığını belirten Işık, eski eşinin kendisini çocuğuyla tehdit ettiğini öne sürdü. Anlaşmalı boşanmada nafaka ödemeyeceğini söylediğini aktardı. Amerika’da tatil yaparken bile taciz mesajları attığını iddia etti.

İDRİS AYBİRDİ’DEN YALANLAMA

Günlerdir konuşulmayı bekleyen İdris Aybirdi sessizliğini bozdu. Seray Kaya ile ilgili aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Evlilik sürecinde üçüncü kişilerin bu olaya dahil edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

OĞLUNUN HUZURU İÇİN SUSKUN KALDI

Bugüne kadar oğlunun etkilenmemesi için sessiz kaldığını belirtti. Bir baba olarak önceliğinin çocuğunun huzuru olduğunu vurguladı. Maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirdiğini de ekledi. Herkesten bu süreçte hassas davranmalarını rica etti.