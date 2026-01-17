IFAB’dan Önemli Değişiklik: Duran Toplarda Geri Sayım

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol maçlarında temposunu olumsuz etkileyen zaman geçirme alışkanlıklarıyla mücadele etmek amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Daha önce kalecilerin topu en fazla sekiz saniye boyunca ellerinde tutabilmesine dair kural değişikliği gerçekleştiren IFAB, bu sefer oyunun duran anlarının yönetimine odaklanıyor.

GERİ SAYIM KURALI

İngiliz basınından edinilen bilgilere göre, IFAB yetkilileri önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda taç atışları ve kale vuruşları sırasında oluşan zaman kayıplarını gündeme getirecek. Bu toplantıda, duran toplar için geri sayım sistemi uygulamasının getirilip getirilemeyeceği en merak edilen konulardan biri olacak. IFAB’ın maç saatinin top oyun dışındayken durdurulması fikrine mesafeli yaklaştığı, bunun yerine zaman kaybını azaltacak alternatif yöntemlere yönelmeyi tercih ettiği ifade ediliyor. VAR incelemeleri ve sakatlıklar nedeniyle uzayan maç sürelerinde, özellikle taç atışları ve kale vuruşlarının oyunun akışını olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

TAÇ ATIŞLARININ ETKİSİ

Söz konusu platformda yer alan açıklamalarda, “IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin ne kadar yaygın olduğunun farkında ve top oyun dışındayken saatin durdurulması yaklaşımına alternatif çözümler aramayı her zaman tercih etti. VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da gündeme alındı. Özellikle uzun taçların yaygınlaşması, taç atışlarını giderek daha can sıkıcı bir unsur haline getirdi; öyle ki takımlar ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcıyor. Nitekim Brentford’un bu sezon Liverpool ile oynadığı bir maçta, iki taç atışı sırasıyla 34 ve 35 saniyede kullanılmıştı.”

FUTBOLUN GELECEĞİ

IFAB’ın alacağı olası kararların, futbolun oynanış hızını ve maç sürelerini doğrudan etkileyebileceği bekleniyor. Yeni kurallar hayata geçtiği takdirde, duran toplardaki gecikmelere karşı daha belirgin ve zorunlu uygulamaların devreye alınması söz konusu olabiliyor.