Iğdır’da Dağ Elması Hasadı Başladı

IĞDIR’DA ELMA HASADI BAŞLADI

Iğdır’ın dağlık bölgelerinde elma hasadına başlanmış durumda. Şehirde birçok sebze ve meyve türünün yanında, az miktarda üretilen dağ elması da ilginç ürünler arasında dikkat çekiyor. Özellikle sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla beraber hasadına başlanan ve halk arasında “dağ elması” olarak bilinen elma, kendine özgü lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkıyor. Tuzluca ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde hasat edilen bu elma türü, bölge illeri ve Türkiye’nin farklı kentlerine özel siparişlerle gönderiliyor.

IĞDIR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine Iğdır’da üretilen ürünlerin bölgeyi beslediğini ifade ediyor. Elmanın kendine has özelliklerini vurgulayan Tingiş, “Özellikle Tuzluca ilçemizin Üçkaya, Gaziler, Hamurkesen köyleri başta olmak üzere yukarılarda üretilen ürünlerimizi vatandaşlarımızın tüketmelerini istiyoruz. Çünkü çok güzel bir aromaya sahip.” diyor. Hasadın kış mevsimine kadar devam edeceğini belirten Tingiş, “Elma üretimi devam ediyor, üreticilerimiz üretimlerini gerçekleştiriyorlar. 2024 yılı içerisinde bol kazançlı günler geçirmelerini temenni ediyorum. 2025 üretimleri için de planlamalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor.