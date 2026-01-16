Iğdır’da Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: 2 Yaralı

KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Kaza, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Iğdır yönünde ilerleyen 76 AU 261 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DEVREDE

Kaza sonrası araçta sıkışan Eren Ş. ile Muhammet Ali G., olay bölgesine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı kaydedildi.