Iğdır’da Marş Sırasında Ayağa Kalkmadılar

MÜSABAKA DETAYLARI

TFF 1’inci Lig’de yer alan Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması sebebiyle Pendikspor ile 27 Ekim tarihinde Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde TUSAŞ şehitleri için bir saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

TUTUKLAMALAR

Bu olay sırasında N.K. ve B.Y., iddialara göre ayağa kalkmadı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin içinde yaşadıkları belirlenen iki şüpheliyi tespit ederek kimliklerini belirledi ve gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.