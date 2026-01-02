İHA Navigasyon Verileri ABD’ye İletildi: Putin’in Konutuna Saldırı Belgelendi

Rus özel servis görevlileri, 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki konutuna yönelik gerçekleştirilen saldırıda düşürülen Ukrayna yapımı “Chaklun-B” insansız hava araçlarından (İHA) birinin navigasyon ünitesinde detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirdi. Uzmanlar, bu navigasyon ünitesinden uçuş planını içeren bir dosya çıkarmayı başardıklarını açıkladı. Yetkililer, İHA’dan elde edilen rota verilerinin, saldırının Putin’in konutundaki bir tesisi hedef aldığını doğruladığını bildirdi.

İHA’NIN ROTA VERİLERİ ABD YETKİLİLERİNE İLETİLDİ

Bu çerçevede Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde ABD’li yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Kostyukov, İHA’nın rota verileri ve kontrol cihazını içeren unsurları ABD’ye ileterek, “Uzmanların İHA navigasyon kontrol cihazının hafıza içeriğini çözümlemesi, saldırının hedefinin Rusya Devlet Başkanı konutunun binalar kompleksi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamıştır. Bu önlemin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacağını umuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

UKRAYNA SALDIRI AÇIKLAMASINI REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın Novgorod bölgesindeki Devlet Başkanı Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etmişti. Bu duruma karşılık, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy anılan açıklamayı yalanlayarak, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını ve savaşı uzatmak için bahane ürettiğini dile getirdi.

