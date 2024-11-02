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Ekonomi

İhracat Rekoru Kırıldı: Ekim Verileri Açıklandı

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DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini paylaşıyor. Bakan Bolat, “Eylül ve Ekim aylarında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık aylarında da yükselecek” diyor. Ülkemiz, geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı ve bu yılın ilk yarısında 3,4’lük bir büyüme gerçekleştiriyor. Ekonomide son baharda, ağustos ve eylül aylarındaki durgunluk süreci aşılıyor.

GÜVEN ENDÜKLELERİNDE ARTIŞ

Güven endeksleri giderek yükseliyor. PMI, ekimde 45,8’e çıkarak olumlu bir tablo çiziyor. Tüketici güven endeksi ise ekimde 80,6’ya yükseldi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırılmış durumda. İhracat, yüzde 3,6 artış göstererek 23 milyar 600 milyon doları aşıyor ve geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar artış sağlıyor.

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