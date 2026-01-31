İhracatta Deniz Yolunun Payı Yüzde 56,3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, 2025 yılında Türkiye’nin ihracatının 273 milyar 361 milyon 210 bin dolara ulaştığı belirlendi. Geçtiğimiz yıl rekor seviyeye ulaşan ihracatın yüzde 56,3’ü deniz yoluyla gerçekleştirildi.

DENİZ YOLUYLA YAPILAN İHRACATTA ARTIŞ

Gemilerle gerçekleştirilen ihracat, 2025’te bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 5,2 oranında artarak 153 milyar 815 milyon 860 bin dolara yükseldi. Bu rakam, 2024’te 146 milyar 218 milyon 927 bin dolar olarak kaydedilmişti. İhracatın deniz yolu taşımacılığı üzerindeki payı ise geçen yıl yüzde 56,3 olarak tespit edildi.

KARA YOLU ULAŞIMINDA İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin ihracatında deniz yolunun ardından en çok kullanılan ulaşım yöntemi kara yolu oldu. 2025 yılı itibarıyla kara yolu ile yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 1,7 artış göstererek 87 milyar 245 milyon 831 bin dolara ulaştı. Bu yöntem, toplam ihracattan yüzde 32 pay aldı.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ ARTILAR

Hava yoluyla gerçekleştirilen dış satım, söz konusu dönemde önceki yıl ile kıyaslandığında bir artış kaydederek 2025’te 28 milyar 276 milyon 825 bin dolara ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9’luk bir artış anlamına geliyor.

DEMİR YOLUNDA DA YÜKSELİŞ

Demir yolu taşımacılığı 2024’e göre yükseliş gösterdi. 2024’te 1 milyar 834 milyon 160 bin dolar olan tren yoluyla taşınan ihracat gelirleri, 2025’te yüzde 3,3 artış ile 1 milyar 894 milyon 331 bin dolara çıktı. Diğer taşımacılık yöntemleri ile elde edilen toplam ihracat geliri ise 2,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İTHALATTA DA DENİZ YOLUNUN PAYI YÜKSEK

2025 döneminde Türkiye’nin 365 milyar 369 milyon dolarlık ithalatında, deniz yolu yaklaşık 196 milyar 26 milyon dolarlık pay ile öne çıktı. Bu ulaşım yöntemini 69,5 milyar dolarla kara yolu, 53,6 milyar dolarla hava yolu ve 3,4 milyar dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşımacılık yöntemleri ise toplamda 43 milyar dolara yaklaştı.

TÜİK’in 2025 yılına ilişkin taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri detaylı olarak belirlendi.