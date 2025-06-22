İİT Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 51. Toplantıyı Açtı

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN REKOR KATILIMLI TOPLANTI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43’ü bakan, 5’i bakan yardımcısı olmak üzere tarihi bir katılımla İstanbul’da başladı. İki gün sürecek olan toplantı öncesinde, ülkelerin heyet başkanları bir araya gelip toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önceki DBK Dönem Başkanı olan Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan açılış toplantısının başkanlığını devralarak ilk konuşmasını yaptı.

KÜRESEL ADALET VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin İİT’nin dönem başkanlığı süresince “küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek” olduğunu belirtti. Fidan, çok taraflılığın temelinin meşruiyet krizleri ile tehdit altında olduğunu vurguladı. Artan hoşgörüsüzlük ve kimlik temelli kutuplaşmanın küresel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini ifade etti. Korumacı politikaların uluslararası ilişkilerde etkili olmaya başladığını belirten Bakan, “Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini” Gazze’deki olayların gözler önüne serdiğini dile getirdi. İslam ülkelerinin, adaleti savunan ve haklı önceleyen bir küresel sistemin inşasına öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİL’İN AGRESİF POLİTİKALARI

Bakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgeyi “topyekün bir felaketin eşiğine sürüklediğini” vurguladı. Toplantılardaki istişarelerde, bu tür sınır tanımayan saldırganlığa karşı sergilenecek güçlü duruş ve ortak adımları ele alacaklarını belirtirken, İİT coğrafyasındaki tüm zorluklara çözüm üretecek şekilde bölgesel sahiplenmeyi artırmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “İsrail, Filistin halkına saldırılarına devam ediyor. Sadece Gazze değil, Batı Şeria da bir savaş bölgesine dönüşüyor” diyerek, Filistin davasının ve Kudüs’ün sahiplenilmesinin İİT’nin varoluşunun temel nedenleri olduğunu ifade etti.

SURİYE’DE GERİ DÖNÜŞ VE DESTEK

Bakan, Suriyeli kardeşlerle birlikte istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için gerekli adımları atma hedefinde olduklarını belirtti. Suriye’nin İİT’ye dönmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, “Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi. Balkanlar üzerinde de durarak, bu bölgede yaşanan Müslüman toplumların geçmişteki zorlukların yanı sıra günümüzdeki ayrımcı söylemlere karşı da dirayetle mücadele ettiklerini ifade etti. İslam aleminin Bosnalı kardeşlere sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.