İki Liderin Tarihi Buluşması!

RUSYA VE ABD LİDERLERİ BULUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünya genelinde büyük bir ilgiyle beklenen bu buluşmada iki lider, sıcak bir şekilde poz vererek el sıkıştı.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Görüşme alanına doğru yan yana ilerledikleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ve stratejik önemdeki B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameralarla kaydedilirken, iki lider de yukarı doğru bakarak uçakları izledi.

B-2 SPIRIT OPERASYONDA GÖREV ALDI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde “Midnight Hammer” adını taşıyan operasyon kapsamında İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda bulundu. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saatlik bir uçuşun ardından hedeflerine ulaştı. B-2 uçakları, bu operasyonda GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak yer altındaki derin yapıları hedef aldı. Fordow tesisine yönelik yapılan saldırı, bu bombaların gerçek savaş ortamında ilk defa kullanılması bakımından dikkat çekti. Gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde B-2’ler, radar tespiti olmadan sessiz ve etkili bir biçimde stratejik hedeflere ulaşmakta. Bu yönüyle dünya genelinde askeri analistler tarafından önemli bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.