İki Okul Saldırganının Bağlantısı Ortaya Çıktı

ŞANLIURFA’DAN KAHRAMANMARAŞ’A SİLAH SESLERİ

Şanlıurfa’da salı günü gerçekleşen olayın ardından, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyulması, endişeleri tekrar arttırdı. İki ayrı saldırıda toplamda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybetmesi, yaralı sayısının ise 33’e ulaşması dikkat çekti.

ÖNCE ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI

14 Nisan tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, 4 öğretmen ve 10 öğrenci de dahil olmak üzere toplamda 16 kişi yaralanmıştı. Ülke genelinde paniğe yol açan bu olayın akabinde, sadece 24 saat sonra bu sefer Kahramanmaraş’tan benzer bir saldırı haberi geldi.

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİ BİR SALDIRI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürüne ait 5 silah ve 7 şarjör ile okulda saldırı düzenledi. İki sınıfı hedef alan bu saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetti; 17 kişi yaralandı.

SİLAHLI SALDIRGANIN BELGELERİ

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında, “yakın zamanda büyük bir eylem” başlıklı bir belge bulundu. Olay sonrasında emniyet, bu tarz okul saldırıları ile ilgili olarak 83 kişi için gözaltı kararı alındı. Matematik öğretmeni Ayla’nın acısına ise eşi dayanamadı; öğrencilerine siper olmuştu.

SİLAHLI SALDIRILARIN ORTAK NOKTALARI

Art arda gelen bu iki saldırının ardından emniyet birimleri, saldırganların geçmişleri üzerinde inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, iki saldırgan arasında dikkat çekici benzerlikler tespit edildi.

OYUN BAĞIMLILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan habere göre, her iki saldırganın da uzun süre boyunca “PUBG” adlı bilgisayar ve mobil oyununu oynadığı belirlendi. Şiddet içeren temalar üzerine kurulu olan bu oyunun, özellikle genç yaş grubunda kontrolsüz şekilde oynanmasının risk taşıdığı yönünde yorumlar yapılıyor.