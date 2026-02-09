İkinci Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu: 9 Gün Sürecek

ikinci-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu-9-gun-surecek

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ BELİRLENDİ

İkinci dönem ara tatil tarihleri ile ilgili yapılan sorgulamalara sevindirici bir yanıt geldi. Bu yıl Ramazan Bayramı resmi tatil günleri, öğrencilerin ikinci ara tatil tarihleri ile çakışıyor. Böylece ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın resmi tatili ve hafta sonu tatili bir araya gelerek toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşturuyor. Peki, okullardaki 2. ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

İkinci dönem ara tatil 16 Mart 2026 tarihinden itibaren başlayarak 20 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü derslerin sona ermesi ile birlikte tatile girecekler. Dersler ise 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak. Bu tarihler Ramazan Bayramı ile de örtüşüyor. Ramazan Bayramı’nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlenmiş durumda. Böylece aileler ile birlikte daha uzun bir dinlenme süresi elde ediliyor.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DETAYLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde okulların açılmasıyla başladı. Birinci dönem ara tatili ise 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Yarıyıl tatili ise 19 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatil 16 – 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Dört günlük hafta sonu tatilinin de eklenmesiyle birlikte bu süre toplam 9 gün olacak. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanarak, öğrenciler karne alacaklar.

