İkinci El Araç Ticareti İçin Süre Uzatıldı

ikinci-el-arac-ticareti-icin-sure-uzatildi

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, motorlu kara taşıtları ticaretini etkiliyor.

YENİ YASAL DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

“Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayınlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapanlar, motosiklet, otomobil ve arazi araçlarının satışını veya pazarlamasını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, 1 Temmuz 2026 tarihinden önce gerçekleştiremeyecek.

FİYAT SINIRLAMASI UZATILDI

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından önerilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan edilerek pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek. Bu düzenleme, sektördeki fiyatların stabil kalmasını amaçlıyor.

YETKİ BELGESİ İÇİN KOLAYLIK

Diğer yandan, vergi veya meslek odası kaydı bulunan işletmelere yönelik bir kolaylık sağlandı. 1 Nisan 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek yetki belgesi başvurularında, lise mezuniyet şartı aranmaması yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu adım, sektördeki girişimcilerin daha kolay bir süreçle faaliyet göstermesine olanak tanıyacak.

