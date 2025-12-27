İkinci El Otomobil Satış Düzenlemesi Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI KURALLARI DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının satışını veya pazarlamasını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçene kadar, 1 Temmuz 2026 tarihinden önce doğrudan ya da dolaylı yollarla gerçekleştiremeyecek. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından önerilen güncel satış fiyatının üzerindeki fiyatlarla ilan edilmesi uygulaması da 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

YETKİ BELGESİ BAŞVURULARINDA YENİ LİSE ŞARTI DÜZENLEMESİ

Bunun yanında, vergi ya da meslek odası kaydı olan işletmeler için 1 Nisan 2026 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartı aranmaması konusunda bir düzenleme gerçekleştirildi.

