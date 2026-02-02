İkitelli’de Yangın Korkutu Piyasa Yangın İtfaiye Seferberliği Gerektirdi

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’nde korkutucu bir yangın olayı yaşandı. Aniden ortaya çıkan alevler, bitişik konumdaki 4 dükkanda önemli hasara yol açtı. Yangınla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.

YANGIN NEDENİ ŞU AN BELİRSİZ

Elde edilen bilgilere göre, Başakşehir’de yer alan İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kısa süre içinde büyüyen alevler, dükkanların yanına sıçrayarak hasara neden oldu.

KİMYASALLARI YANGINA MÜDAHALEDE ZORLUK

Olay yerine, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşadı. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.