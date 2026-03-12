İlaç Fiyatlandırmasında Euro Kuru Güncelleniyor

Yeni düzenlemeye göre ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru, mevcut 25 lira 33 kuruştan yarından itibaren 26 lira 87 kuruşa yükseltilecek. Bu kura 1 Nisan 2026 itibarıyla ise 29 lira 11 kuruş olarak geçileceği bildiriliyor. Alınan kararın yalnızca döviz kurunun güncellenmesiyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda yenilikçi ilaçların Türkiye pazarına girişini teşvik etme ve yerli üretimi destekleme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

FİYAT HESAPLAMA FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR

Yapılan düzenlemeyle beraber, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan hesaplama yönteminde de önemli değişiklikler oldu. Şu an geçerli sistemde fiyatlandırmada esas alınan euro kuru, bir önceki yılın ortalama euro kurunun yüzde 60’ı oranında belirlenirken, yeni düzenlemeyle bu oran 1 Nisan 2026’dan itibaren yüzde 65 olarak uygulanacak.

YERLİ ÜRETİM VE EŞDEĞER İLAÇLARA TEŞVİK

Bu kapsamda, piyasaya girmekte zorlanan “ilk eşdeğer ilaç” ürünlerinin daha hızlı bir şekilde piyasada yer alabilmesi için firmalara üç yıl süresince teşvik verilecek. Bu teşvikler, referans ilacın fiyatına bağlı olarak kademeli bir şekilde artırılacak: İlk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75 ve üçüncü yıl ise yüzde 70 olarak uygulanacak. Eşdeğer ürünlerin pazar payının belirli seviyelere ulaşması durumunda destek oranlarının artırılabileceği de belirtiliyor.

FİYAT KORUMA UYGULAMASINDA GENİŞLEME

Yeni düzenlemeyle birlikte, konvansiyonel ilaçların desteklenmesini sağlayan “fiyat koruma” uygulamasının kapsamı da genişletilmiş durumda. Daha önce 1987’den önce piyasaya sürülen ilaçları kapsayan bu uygulama, artık 2000 yılından önce piyasaya sürülen ürünleri de içine alacak şekilde güncellenmiştir. Bu kapsamda yer alan ilaçların büyük çoğunluğunun Türkiye’de üretilen ürünlerden oluştuğu belirtiliyor. Düzenlemenin, düşük fiyat sebebiyle üretimi azalan fakat hala tıbbi açıdan etkili olan ilaçların piyasada bulunabilirliğini artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

TEDARİK SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİLECEK

Ayrıca, ilaç fiyatlarına bağlı ortaya çıkabilecek tedarik sorunlarının önüne geçmek amacıyla Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) gerektiğinde yeniden düzenleme yapabilmek için devreye girecek.