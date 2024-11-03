İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin’in Aşk Dolu Sözleri

MEKAN AÇILIŞINDA ÜNLÜ İSİMLER BULUŞTU

Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini üstlendiği Boop Kuruçeşme, muhteşem bir açılış etkinliğiyle kapılarını açtı. Ünlülerin buluşma noktası haline gelen bu mekan, birçok ünlü ismi ağırlayarak geceye damgasını vurdu. Etkinliğe katılanlar arasında Berk Atan, Sude Zülal Güler, Biran Tunca Akad ve Sergen Yalçın gibi isimler yer aldı. Açılışa katılan bir diğer çift ise İlayda Alişan ve Oğulcan Engin oldu.

İLAYDA VE OĞULCAN’IN İÇTEN SÖZLERİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, mekanın açılışının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. İlayda Alişan, “Mekanımız yeniden açıldı. Burası bizim dostlarımızla görüştüğümüz ortak bir nokta oldu. Mustafa için hayırlı bir sezon olsun. Biz de yanındayız” ifadelerini kullandı. Bu gece DJ kabinine geçecek Oğulcan Engin’e yönelik sevgilisinden övgü dolu sözler geldi. Alişan, “Evde biraz hazırlık yaptı. Ama ben daha önce de söyledim. Ben Oğulcan’a sahnede aşık oldum” dedi.

AŞKLARINI KONUŞTULAR

Oğulcan Engin de sevgilisi hakkında düşüncelerini paylaştı ve “Ben onun dizilerde ağlamasını çok seviyorum. O yüzden İlayda’yı hep ağlatıyorlar. Çok güzel gözleri var. Ekranda ağlayınca çok yakışıyor” diyerek aşklarını bir kez daha ilan ettiler. Bu samimi sözler, ikilinin birbirlerine olan sevgisini gözler önüne serdi.