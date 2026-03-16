İlber Ortaylı’nın Cenazesi Özel İzinle Gömülecek

İLBER ORTAYLI’NIN CENAZESİ BUGÜN KALKIYOR

Türkiye’nin değerli tarihçilerinden İlber Ortaylı’nın cenaze merasimi bugün gerçekleştiriliyor. 78 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Ortaylı, özel izinle gömüleceği önemli bir mekâna defnedilecek. Cenaze programının başlangıcı saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde yapıldı. Törende kızı Tuna Ortaylı, duygu dolu anılarını paylaştı. Ayrıca, gazeteci Fatih Altaylı’nın gözyaşları içinde İlber Hoca’yı özlediğini dile getirdiği dikkat çekti. Ortaylı’nın cenaze namazı ise ikindi vakti kılınacak.

İLBER ORTAYLI İÇİN YOĞUN KATILIM

Cenaze töreninin ilk merasimi Galatasaray Üniversitesi’nde saat 11.00’de gerçekleştirildi. Tören, geniş bir katılım ile yapıldı ve Tuna Ortaylı, “Bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum” sözleriyle duygularını ifade etti. Merasime katılanlar arasında Ortaylı’nın yakın dostları Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte binden fazla kişi yer aldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törende, Tuna Ortaylı’nın babası hakkında konuştuğu sırada duygusal anlar yaşandı. Tuna Ortaylı, babasının hastane sürecinde sürekli olarak çevresine kitaplar, sözlükler ve gazeteler koyarken, yazmakta olduğu kitabının düzeltmelerini yaptığını anlattı. Odasına girdiğinde masada bulduğu yarım kalan taslak onu derinden etkiledi. Tuna, “Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı” diyerek hayıflandı.

FATİH ALTAYLI’DAN DUYGULU SÖZLER

Törende yakın arkadaşı Fatih Altaylı da derin bir üzüntü içerisindeydi. Ortaylı’nın kendisi için bir aile üyesi olduğunu vurgulayan Altaylı, “Aileden birisi gibiydi, fazla yakınımdı. Hala inanamıyorum… Şuradan elinde bastonuyla gelecek gibi hissediyorum. Gelmeyeceğini biliyorum ama umuyorum” ifadelerini kullandı. Altaylı, “3 günde çok özledik onu” derken, “Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı. İlber’e yaranmak için bilmek zorundaydık. Korkuyorduk ondan. Hepimize bilgiyi sevdirdi. Öylesi gelmeyecek bir daha. Dünyada da çok ender biriydi. İlber’e tarihçi diyorlar, hayır sadece tarihçi değil, bambaşka bir olaydı” sözleriyle Ortaylı’ya olan minnetini ifade etti.