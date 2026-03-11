İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Stabil: Aile Bilgilendirdi

ilber-ortayli-nin-saglik-durumu-stabil-aile-bilgilendirdi

Yaşlı tarihçi yoğun bakımda

78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaparak Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Açıklamada, Ortaylı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Ortaylı’nın ailesinin yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi. “İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz” denildi.

