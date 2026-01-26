Ilgaz Dağı’nda Görülen Kar Ruloları Dikkat Çekiyor

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDA KAYAK MERKEZLERİ

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz bölgesinde yer alan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ve Ilgaz Dağı, Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi destinasyonları arasında öne çıkıyor. Son haftalarda bölgeyi etkileyen yağışlarla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

KAR RULOLARI GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgedeki rüzgarın, yüzeydeki karı koparıp yuvarlaması sonucunda oluşan kar ruloları, boyutları ve kat ettikleri mesafeye göre farklılık gösteriyor. Özellikle Ilgaz Dağı’nda yol kenarlarında yer alan kar ruloları, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

