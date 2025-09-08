İlker Arslan Tutuklandı, Suçlamalar Ciddi

İlk olarak metni analiz ederek başlıca bilgileri ve olayları belirleyeceğim. Ana vurgu, İlker Arslan’ın rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla bağlantılı olarak görevden alınması ve tutuklanması. Olayın gelişimi, sızan bilgiler, ifade veren iş insanlarının açıklamaları, Arslan’ın iddialara karşı savunması ve teslim olma süreci gibi detaylar da önemli. Ayrıca, Arslan’ın geçmişine dair bilgiler de var. Şimdi bu bilgileri yeniden yazacağım.

İLKE ARSLAN TUTUKLANDI

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla, görevden alınan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan bugün tutuklandı. Dosya kapsamında sızan detaylar, eski Antalya Emniyet Müdürü’nün rüşvet çarkının içinde yer aldığına dair iddialar barındırıyor. İfade veren iş insanları, Fazlı A.’nın aracılığıyla belediyedeki işlerinin kolaylaşarak yürütüldüğünü belirtti. Bilgilere göre, bu süreçte 10 milyon liraya yakın bir miktarın İlker Arslan’ın ihtiyaçları için iş insanlarından talep edildiği aktarıldı.

KUZUYA ÇEVRİLEN İŞLEMLER

İlker Arslan’ın eşi M.A., döşemealtı’ndan 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin de taksitler halinde bir aile dostunun firması üzerinden yapıldığını beyan etti. Ayrıca, Arslan’ın adına kayıtlı aracın, Makedonya’daki görev süresinde edinildiği belirtildi. MASAK raporuna göre, bu araç için gümrükleme hizmet tarzında 997 bin liralık ödemenin yine iş insanı F.A. tarafından yapıldığı da ifade edildi. MASAK raporlarında, F.A.’nin Arslan’ın hesabına 250 bin lira gönderdiği de yer aldı. Fazlı Ateş, tüm suçlamaları yalanlayarak, Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını ve Arslan’ın eşi M.A.’yı yalnızca kısa süreliğine şirketinde sigortalı gösterdiğini savundu. İlker Arslan ise eşine yapılan ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, 250 bin liralık ödemenin Ankara’daki arsanın satışıyla ilgili olduğunu iddia etti. Arslan, suçlamaları reddederek, asıl nüfuz ticaretinin iş insanı A.’nın gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürdü ve şikayetçi oldu.

TESLİM OLDUĞU ANKAFA SİGORTA

Ankara’da tebliğ edilen gözaltı kararı sonrası, İlker Arslan teslim olmak için Antalya’yı seçti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı karakola davet etti, ancak Arslan telefonunu kapatıp bu çağrıya olumlu yanıt vermedi. Yakalama kararı çıktığında, gece saatlerinde Antalya Emniyeti’ne gelerek teslim oldu. Gözaltı kararının ardından, Arslan polisi atlatmak amacıyla yöntem denedi. Kendisini çok andıran kardeşini aracıyla yola çıkardığı anlaşıldı. Arslan’ın şahsi aracı, Niğde otoyolunda yüksek hızda giderken tespit edildi ve takip sonucunda durduruldu. Araçtan çıkan kişinin Arslan’ın kardeşi olduğu, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün öğle saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde çıkarıldı. Başsavcılığın talimat belgesine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelişmeler yaşandı. Bu durumun ardından, Arslan’ın adı da belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde yer aldı.

EŞİ VE RÜŞVET BAĞLANTISI

İfadelerde İlker Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkileri geliştirdiği iddiaları dikkat çekti. İncelemelerde Fazlı A.’nın Arslan’a ya da ailesine para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca Arslan’ın eşinin bir zamanlar Fazlı A.’ya ait şirkette sigortalı çalıştığı ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi. Tüm bu gelişmelerin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” gibi suçlamalarla gözaltına alınması talimatını verdi. Aynı zamanda, Fazlı A.’nin de rüşvet ve dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması için talimat verildi.

İLKER ARSLAN’IN GEÇMİŞİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevde bulundu. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İlker Arslan, bugün açıklanan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.