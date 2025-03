İlker İnanoğlu’dan Filiz Akın’a Duygusal Mesaj

İNANOĞLU’NUN PAYLAŞIMIYLA DUYGULARINI İFADE ETTİ

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Filiz Akın’ın vefatının ardından, oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, duygu dolu bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. İnanoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesine olan sevgisini ifade etti. “Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim… Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun” sözleriyle duygularını aktaran İnanoğlu, veda etmenin ne kadar zor olduğunu da belirtti. “Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun” diyerek annesine olan özlemini dile getirdi. “Torunun Alec’in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun” ifadeleri ile mesajını sonlandırdı.

FİLİZ AKIN’IN KİŞİSELİK DERİNLİĞİ

Türk sinemasında özel bir yere sahip olan Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Aktörlük kariyerinin ilk dönemlerinde genellikle şımarık zengin kız karakterlerine hayat veren Akın, ilerleyen filmlerinde daha masum, kırılgan ve fedakar kadın rollerini canlandırdı. Filiz Akın, “Gurbet Kuşları”, “Kader”, “Ankara Ekspresi”, “Umutsuzlar”, “Utanç”, “Acı Hayat” ve “Memleketim” gibi karakter derinliği taşıyan yapımlarda yer aldı. Bu sayede Türk sinemasının unutulmaz figürlerinden biri haline geldi.