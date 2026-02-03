İmalat Sanayine 100 Milyar Liralık Destek Paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, imalat sanayiye yönelik 100 milyar lira değerinde yeni finansman paketinin hayata geçirildiğini belirtti. Toplantı, yaklaşık üç saat sürerken Erdoğan, üretim, turizm, dış ticaret ve finans alanındaki güncel durumu ele aldı. İmalat sektörüne sağlanacak bu destek paketinin, yatırım ve istihdamı koruma hedefi taşıdığını kaydetti. Yeni finansman paketi kapsamındaki imkânlar ile işletmelere 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vade seçeneği sunulacak.

FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Erdoğan, yeni paketin finansman maliyetlerinin piyasa koşullarının altında olacağını vurgulayarak, işletmelere istihdam yoğunluğuna bağlı olarak 50 milyon liraya kadar kredi verilebileceğini ifade etti. Paketin kredi kefalet mekanizması ile destekleneceği açıklanırken, teminat sorunuyla karşılaşan KOBİ’lerin finansmana erişiminde kolaylık sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, istihdamını sürdüren KOBİ’lere, KOSGEB aracılığıyla 10 puanlık faiz veya finansman indirimleri uygulanacağı bilgisi verildi.

TURİZM VE MÜTEAHHİTLİKTE REKOR HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı, 2025 yılında turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artış göstererek 65,2 milyar dolara ulaşacağına dair tahminlerini paylaşarak, 2026 yılı için hedefin 68 milyar dolar olduğunu söyledi. Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki etkisine de değinen Erdoğan, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında 45 Türk firmasının bulunduğunu aktararak, sektörün yurt dışı projelerinden 20,8 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Ayrıca, Merkez Bankası rezervlerinin 2002 yılında 27 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamın geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara çıktığını dile getiren Erdoğan, bunun ekonomide dayanıklılığın arttığını gösterdiğini belirtti.