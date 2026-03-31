İmamoğlu Davasında 12. Duruşma Gerçekleşti

İSTANBUL’DA DAVA GÖRÜLMESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu katıldı. İmamoğlu, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ardından, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla duruşmaya dahil oldu.

İDDİALAR VE SAVUNMALAR KARIŞIYOR

Duruşmada, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren tutuklu sanık Ebubekir Akın, savunma yaptı. Akın, kendi sahip olduğu iki halk otobüsünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını, hak edişlerinin zamanında ödenmediğini belirterek, “Baz kayıtları nedeniyle suçlanıyorum. Sanık Aziz İhsan Aktaş’ın hak edişlerini almak için rüşvet verdiği kişiye aracılık ettiğim iddiasıyla suçlanıyorum. Zamanında alamadığımız hak edişlerini başkası alsın diye aracılık etmem ne kadar akla yatıyor?” şeklinde konuştu. Ayrıca, ortak bazlarının bulunduğu akaryakıt şirketiyle ilgili bilgileri, avukatının araştırdığını ifade ederek, iddialara yanıt verdi.

KİŞİSEL İLİŞKİLER VE İDDİANAMEDETAYLARI

Sanık Akın, 2020 yılında bulunduğu baz istasyonu ile ilgili olarak, bulunduğu bölgenin iş sahası olduğunu ve daha önceden sözleşmeleri bulunduğunu kaydederek, “Aziz İhsan Aktaş’ı tanımam, yan yana gelmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi. Ayrıca, sık sık gittiği yerlerden dolayı baz vermesinin doğal olduğunu savunarak, diğer sanıklarla ilgili de şahsi bir temasının olmadığını öne sürdü.

ÜST DÜZEY YETKİLİ YENİDEN SUÇU KABUL ETMİYOR

Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş ise savunmasında, 30 yıllık meslek hayatında geçirdiği süre zarfında adının anıldığı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili iddiaları kabul etmedi. Karataş, “4 ayrı eylemden, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yargılanmaktayım. Hakkımda tahliye kararı verilmiştir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ifadesinde, İmfaz memurunun kendisiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği süreçlerden detaylı olarak bahsetti.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Karataş’ın savunmasının ardından, çapraz sorgusu yapıldığında Ekrem İmamoğlu da söz aldı. İmamoğlu, Karataş’ın iş hayatıyla ilgili bildiklerini sorgulayarak, yargılamanın seyrine müdahil oldu. Toplamda 17 tutuklu sanığın ifade verdiği duruşma, savunma yapılmayan sanık avukatlarının tahliye taleplerinin incelenmesi için yarına ertelendi.

Trump’tan Avrupa Ülkelerine Hürmüz Boğazı Uyarısı

Trump, Birleşik Krallık'a Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ihtiyacını karşılamak için ABD'den yakıt almayı veya cesur olup kendilerinin temin etmelerini önerdi.
Yunanistan Basketbol Ligi Derbisinde Saha İçi Olaylar Patlak Verdi

Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki derbide Olympiacos, Panathinaikos'u 101-94 yendi. Maçta iki oyuncunun atılması ve sakatlıklar, Panathinaikos'un dezavantajını artırdı.
Şubat Ayında İşsizlik Oranı Yükseldi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 8,5'e yükselirken, 15-24 yaş grubundaki gençler için bu oran yüzde 15,8 olarak kaydedildi.
ExpoHunt 2026 için Doğa Tutkunları Buluşuyor

Antalya, 30 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında av ve doğa sporları fuarına ev sahipliği yapacak. "ExpoHunt Antalya", sektördeki ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.
Yıldız Oyuncudan Transfer Açıklaması Ve Gelecek Planları

Galatasaray’ın yeni oyuncusu Noa Lang, Hollanda Milli Takımı kampında İstanbul'daki günleri ve transfer hakkında önemli açıklamalar yaptı. Geleceğiyle ilgili merakları yanıtladı.