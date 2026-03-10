İmamoğlu Davasında Görüntü Sızdırma Krizi Yaşandı

imamoglu-davasinda-goruntu-sizdirma-krizi-yasandi

İlk duruşma tamamlandı

İmamoğlu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik açılan davanın ikinci duruşması sona erdi. Dava sürecinde yer alan 407 sanıktan 107’sinin tutuklu olduğu biliniyor. Duruşma, Marmara Cezaevi’nin 1 No’lu duruşma salonunda gerçekleştirildi.

GÜVENLİK AÇISINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yargılamaya ait görüntülerin sosyal medya platformlarına sızdırılması sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gerekli talimatlar verildi. Bunun yanı sıra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu paylaşımlarla ilgili olarak TCK 286 çerçevesinde resen bir soruşturma süreci başlatmış durumda.

