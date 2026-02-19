İmamoğlu Lisans Diploması İptaline İtiraz Etti

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmişti. İmamoğlu, diplomasının iptali için karşı dava açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, itirazın oy birliğiyle reddedildiği taraflara bildirildi.

İTİRAZ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu’nun avukatları, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Avukatlar, kararın durdurulmasını ve davanın kabulünü talep ederek istinafa başvurdular. Söz konusu dosya, Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenecek.

Son günlerde gerçekleşen davanın 4’üncü duruşmasında, Ekrem İmamoğlu, “Benden her şeyi parçalasanız sahteci çıkmaz.” şeklinde ifade eden beyanlarda bulunarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali için yaptığı başvurunun reddedilmesine yönelik kararın kesinleştirilmesini bekleyerek duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

DİPLOMA İPTAL SÜRECİ BAŞLIYOR

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e başvuru, 18 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu şikayetler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1994 yılında İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddiaları araştırmak amacıyla şubat ayında soruşturma başlattı.

DİPLOMALARİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi. Ardından, 8 Temmuz 2025’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ilgili yargılama sürecine dair iddianameyi kabul etti. İmamoğlu’nun diploma bilgileri, 5 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silinerek e-Devlet sisteminde de görünmez hale getirildi.