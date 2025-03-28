İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı

İMAMOĞLU’NU TEMSİL EDEN AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki işlemler sonrasında Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. İmamoğlu, mahkemede verdiği ifadede, “soruşturmanın gizli tanık beyanları üzerine inşa edildiğini” belirtti ve gizli tanıklardan birinin 100’den fazla sabıkası olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU’NDAN AVUKATA DESTEK ÇAĞRISI

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi, bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” suçlamasından yürütülen soruşturma çerçevesinde “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklama sonrasında İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.