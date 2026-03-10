İmamoğlu’nun Hapsinin İstendiği Davada 2. Gün Başladı

19 Mart 2025’te gözaltına alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu davanın ilk duruşması 9 Mart’ta gerçekleştirilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada toplam 402 kişi yargılanırken, bunların 107’sinin tutuklu olduğu bildirildi. Duruşmanın bugün saat 10.00’da devam etmesi öngörülüyor.

İMAMOĞLU’NUN HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlandı ve 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun, “Örgüt lideri” sıfatıyla birçok suçlamaya maruz kaldığı belirtiliyor. İddianamede yer alan suçlar arasında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet”, “Suç Gelirlerinin Aklanması” ve “Kamu Malına Zarar Verme” gibi maddeler bulunuyor. İmamoğlu’nun 142 ayrı eylem nedeniyle toplam 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak salonda bulunan CHP Genel Başkanı ile diğer partililerin dışarı çıkmaması üzerine gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından izleyicilerin salonda kalmasına izin verilerek mahkeme heyeti kararından döndü.

AÇIKLAMALARA SORUŞTURMA AÇILDI

Duruşma sonrası CHP lideri, mahkeme heyetini sert şekilde eleştirdi. Heyetteki üç hakimin kıdeminin toplamda 11 yıl olduğu vurgulanarak, davanın kapsamına dikkat çekildi. Özel, “Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianamesi olan 2 bin 400 yıl ceza istenen böyle bir dosyadan heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor” sözlerini kullandı. Bu ifadelerin ardından, mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Önceki duruşmada söz verilmemesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben söz hakkı talebinde bulundu. Eleştirilerini ifade eden İmamoğlu, “Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DURUŞMALAR DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, duruşmaların ilk celsesinin 45 gün boyunca aralıksız olarak sürdürüleceğini planladı. Program çerçevesinde yalnızca Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart’ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verileceği belirtildi. Duruşmalar her gün saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.