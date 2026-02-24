İmralı’dan 27 Şubat’ta Yeni Açıklama Bekleniyor

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, 27 Şubat’ta İmralı’dan yeni bir duyurunun yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen silah bırakma ve fesih çağrısının yıl dönümü dolayısıyla, İmralı’nın bu süreçte “ilk aşama bitti, ikinci aşama başladı” mesajını vermesi öngörülüyor. DEM Parti’nin İmralı heyetinin takdim edeceği mesajda, Öcalan’ın siyaset zeminini güçlendireceğine dikkat çekileceği düşünülüyor.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Geçen yıl 27 Şubat’ta terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan ile buluşan DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajını kamuoyuna ulaştırmıştı. Öcalan, terör örgütü PKK’ya kongre düzenleyip, kendini feshetme çağrısında bulunarak, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ İÇİN “KOD YASA” HAZIRLIĞI

Süreçle ilgili olarak gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere dair AK Parti ve MHP’de yoğun hazırlık devam ediyor. PKK’lıların ‘entegrasyonu’ yani ‘eve dönüş’ süreçleri için ‘geçici’ bir yasalar önerisi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, bu düzenleme “KOD kanun” şeklinde adlandırılıyor. Hazırlanacak düzenlemeye göre, PKK’lıların silah kullanıp kullanmadıkları gibi her birinin durumu tek tek tanımlanacak ve suçların ağırlığına göre bir sıralama yapılacak. PKK’lıların eve dönüş süreçlerinde, hafif suçlardan ağır suçlara doğru bir ilerlemeye gidileceği ifade ediliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” demişti. Bahçeli, bu açıklamasının ardından DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesi için izin verilmesini talep etmişti. 26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebinde bulunmuştu. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. DEM Parti heyetinin Öcalan ile gerçekleştirdiği ilk görüşme 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşme ise 22 Ocak Çarşamba tarihinde yapılmıştı. Bu süreçte heyet, çeşitli siyasi partilere de ziyarette bulundu. 27 Şubat’ta terör örgütü lideri Öcalan, İmralı’dan “Örgütü feshedin.” çağrısını yapmış, ardından 1 Mart günü örgüt “Ateşkes ilan ediyoruz.” şeklinde bir duyuru gerçekleştirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan’da DEM Parti heyetini kabul etmişti. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini gerçekleştirmiştir. 12 Mayıs’ta örgüt, fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıkladı. 11 Temmuz’da PKK’lı bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Geçtiğimiz hafta Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, süreç raporunu tamamlayarak son kez bir araya geldi. Komisyonda oylanan rapor, 47 “evet” oyu ile kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun af niteliği taşımadığını belirtti.