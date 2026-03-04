İncirlik Üssü Türkiye’nin Kontrolünde Vurgusu Yapıldı

incirlik-ussu-turkiye-nin-kontrolunde-vurgusu-yapildi

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN DURUMU

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a karşı başlattığı saldırılar sonrasında Türkiye’deki İncirlik Üssü’nün geleceği merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı olan Hulusi Akar, İncirlik Üssü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN KontrollÜ TÜRKİYE’DE

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik” konferansında konuşan Akar, Orta Doğu’daki artan gerilimlere ve İncirlik Üssü’yle ilgili tartışmalara ışık tuttu. Akar, İncirlik’in “Amerikan üssü” olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu belirterek, “İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye her noktası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündedir. Orada bulunan diğer ülkeler misafirdir. Üssün sahibi Türkiye’dir.” dedi. Ayrıca, başka ülkelerin “Amerikan üssü” gerekçesiyle İncirlik’e müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

HUDUTLARIMIZIN GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliği hakkında da bilgi veren Akar, Türkiye’nin hudutlarının üstün teknolojiyle donatılmış sistemlerle 7 gün 24 saat korunduğunu ifade etti. Savunma sanayisinin güçlendirilmesinin caydırıcılığı artıracağını vurgulayan Akar, üniversiteler ve mühendislik alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti. “Ne kadar güçlü olursak o kadar caydırıcı oluruz, ne kadar caydırıcı olursak o kadar huzur içinde yaşarız.” şeklinde konuşan Akar, Mehmetçiğin görevini özveriyle sürdürdüğünü söyledi.

DİPLOMASİ ÇABALARI

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hakan Fidan’ın diplomatik temaslarını sürdürdüğünü, bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterildiğini aktardı. Türkiye’nin uluslararası platformda net bir şekilde “Bize dokunmayın” mesajı verdiğini belirten Akar, ülkenin sahada ve masada güçlü duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Doğalgaz Fiyatları Savaşla Birlikte Yükselmeye Devam Ediyor

İran Savaşı'nın başlamasıyla, ABD ve İsrail'in saldırıları doğalgaz fiyatlarını etkiledi. İran'ın misilleme hamleleriyle, fiyatlar spot piyasada artış gösterdi.
Gündem

Diyarbakır Merkezli Operasyonla 26 Şüpheli Yakalandı

14 ilde sahte araç muayene randevu sitesi oluşturarak dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı, bunların 25'i tutuklandı.
Gündem

Kızılırmak’ın Debisi Yükseldi Şahruh Köprüsü Suya Gömüldü

Kızılırmak Nehri'nin debisi, yağışlar ve eriyen kar sularıyla yükselerek, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nü tamamen kapladı.
Gündem

İncirlik Üssü Türkiye’nin Kontrolünde Güvenli Duruyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İncirlik Üssü üzerindeki kontrolünün tamamen kendisine ait olduğunu belirtti.
Gündem

Belçika Gerilime Dahil Olma Olasılığını Değerlendiriyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin ABD, İsrail ve İran çatışmasına askeri müdahale yapma olasılığını değerlendirdiklerini, "Göreceğiz, belki." ifadeleriyle dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.