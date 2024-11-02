İnegöl’deki Doktorun Taciz İddiası Tutuklandı

CİLDİYE DOKTORUNUN TACİZ İDDİALARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan özel bir hastanede cildiye doktoru M.A.K., pek çok hastasını taciz ettiği yönündeki suçlamalarla gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, yapılan soruşturma neticesinde doktor, mahkemeye sevk edilmiş ve burada tutuklanarak cezaevine gönderilmiş.

OLAYIN KAMUOYU YANSIMASI

Bu durum, sağlıkta yaşanan taciz vakalarını bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür olayların önlenmesi adına hastane yönetimlerinin ve sağlık kurumlarının daha etkin önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Olayın ardından hastalar ve aileleri arasında büyük bir huzursuzluk yaşandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda. M.A.K.’nın hastalarının ifadeleri alınırken, benzer durumlarla karşılaşan diğer hastaların da kendilerine ulaşması teşvik ediliyor. Bu süreç, cinsellikle ilgili suçların ortaya çıkması ve önlenmesi açısından önem taşıyor.