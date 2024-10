İngiliz Turiste Ayı Saldırısı Oldu

AYILARLA YÜZLEŞEN TURİSTİN KORKU DOLU ANLARI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası’nda kamp yapan bir İngiliz turiste, gece saatlerinde ayılar saldırdı. Edinilen bilgilere göre, son zamanlarda ayı saldırıları ile gündeme gelen bölgede, çadır kurarak kamp yapan 36 yaşındaki turist Christopher Lomas Adans, yiyecek arayan ayıların saldırısına maruz kaldı. Çadırının kurulu olduğu alanda ortaya çıkan ayılar, turistin yiyeceklerini tüketti ve motorunu devirdi. Ayılar, çadırın içine girmek için çaba harcayınca panikleyen turist, hemen 112’yi aradı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar sonrasında, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, çadırda mahsur kalan Christopher Lomas Adans’ı kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık durumu iyi olan Adans, yaşadığı korkunun ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

UZMANLARDAN UYARI: TEHLİKE SÜRECEK

Acil Durum Uzmanı Hakan Okay, Nemrut Kalderası’ndaki durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Daha önce de bölgedeki ayı saldırıları hakkında uyarılarda bulunduklarını belirten Okay, “İngiliz turiste yönelik ayı saldırısı girişimi ucuz atlatıldı ama gelecekte daha ciddi saldırılarla karşılaşılabilir” dedi. Hakan Okay, bölgedeki artan insan trafiğinin doğal yaşamı ve ekosistemi tehdit ettiğini ifade etti. Ayıların içgüdüsel olarak saldırgan olabileceğine dikkat çeken uzman, “Ziyaretçilerin ayılarla temas kurmamaları ve onları beslemekten kaçınmaları gerekiyor. Aç kaldıklarında saldırgan tavır sergileyebiliyorlar. Bu nedenle kamp yapanların risk altında olduğunu unutmamalılar” şeklinde konuştu.

Okay, bölgedeki canlı ve ekosistemin devamı için gerekli önlemlerin alınmasının önemine de değinerek, ilerleyen günlerde tehlikeli sonuçlarla karşılaşılma ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.