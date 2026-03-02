İngiltere İran Tehdidine Karşı Vatandaşlarını Korumayı Hedefliyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili olarak ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda video mesaj paylaştı. Starmer, İran’ın saldırılarının hedefinde bulunan ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı bulunduğunu belirterek, bu vatandaşları korumak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Ayrıca, bölgedeki İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin de İran’ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olduğunu vurgulayan Starmer, İran’ın tutumunun giderek daha cesur hale geldiğini dile getirdi.

İRAN TEHDİDİNE KARŞI VATANDAŞLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Starmer, İngiltere’nin İran’a yönelik saldırılara katılmama kararını “bilinçli bir karar” olarak tanımladı. Bu kararın en önemli gerekçesi olarak, bölge ve dünya için en iyi çözümün müzakere yoluyla sağlanabileceğine dair inançlarını bildirdi. Starmer, bu müzakerelerin şartlarından birinin İran’ın nükleer silah geliştirme hedefine son vermesi olduğunu, fakat İran’ın İngiliz menfaatlerine zarar vermeye devam ettiğini ve hem halkı hem de müttefikleri büyük riskler altına soktuğunu ifade etti.

ABD’NİN TALEBİNİ KABUL ETTİK

Başbakan, Körfez bölgesindeki ortaklardan İngiliz vatandaşlarını korumak için daha fazla gayret göstermelerini talep etti. Starmer, İngiliz jetlerinin İran’a yönelik saldırıları önleyici koordineli savunma operasyonlarının bir parçası olarak havada görev yaptığını belirtti. Ayrıca, bu tehdidi sona erdirmenin tek yolunun füzeleri kaynağında yok etmek olduğunu kaydederek, ABD’nin bu amaçla İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bunu kabul ettiklerini ifade etti. Starmer, bu kararı almalarının nedenini, uzun süreli dost ve müttefik ülkelerin savunması ve İngiliz vatandaşlarının hayatlarının korunması olarak açıkladı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRI EYLEMLERİNE KATILMAYACAĞIZ

Starmer, alınan kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunarak, İran’a yönelik saldırılara katılmayacaklarının altını çizdi. Ancak, bölgedeki savunma eylemlerine katılım göstereceklerini bildirdi. Ayrıca, Körfez’deki ortaklara, İran’ın insansız hava araçlarını düşürmeleri konusunda uzman yardımı sağlamak için Ukrayna’dan uzmanların, kendi uzmanlarıyla birleştirileceğini açıkladı. Starmer, geçmişte Irak’ta yapılan hataları göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, “İran’a yönelik ilk saldırılara katılmadık ve şimdide katılmayacağız, fakat İran’ın yakıp yıkma stratejisi izlemesi nedeniyle müttefiklerin ve halklarının öz savunmalarını destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

İngiltere’nin, ABD’ye, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford’daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nün kullanımına izin verdiği bildirildi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN’IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri bir operasyon başlattı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere karşı saldırılar düzenleyerek misilleme yaptı. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.