İngiltere Kilisesi’nde İlk Kadın Başpiskopos Atandı

Sarah Mullally, çarşamba günü Londra’daki St. Paul Katedrali’nde gerçekleştirilen geleneksel bir törenle, İngiltere Kilisesi’nin ilk kadın lideri unvanını alarak Canterbury Başpiskoposu olarak atanmış durumda. Katedral, tarihi bir ibadet olan Seçim Onayı için bir hukuk mahkemesi işlevine dönüştürülmüştü. Küresel Anglikan Komünyonu’nda 165 ülkedeki 85 milyon Hristiyanın ruhani lideri olmaya hazırlanan Mullally, Kral Charles’ın atadığı Kraliyet Komiserleri önünde, Canterbury’nin 106. Başpiskoposu olarak bağlılık yemini etti.

TARİHİ GÖREV

63 yaşındaki Mullally, ofisinden yayımlanan bir açıklamada, “Parçalanmış dünyamız için bölünme ve belirsizlik zamanlarında yaşıyoruz. Birlikte ekmek bölüşmek ve ortak noktalarımızı keşfetmek için alan sunabilmemiz için dua ediyorum ve kendimi bu konukseverlik bakanlığına adıyorum” ifadelerini kullandı. Kilisenin geçmişteki koruma başarısızlıkları ile ilgili eleştirilerle yüzleştiği bir dönemde, “görmezden gelinen veya göz ardı edilenlerin, aralarında kilise istismarı mağdurları ve hayatta kalanların da bulunduğu, çoğu zaman hayal kırıklığına uğratılanların seslerini her zaman dinleyen” bir kuruma liderlik etme sözü verdi.

TÖRENİN ÖNEMİ

Tören, İngiltere Kilisesi ve Anglikan Cemaati’nin dört bir yanından gelen katılımcılarla, piskoposlar ve din insanlarını yerel öğrenciler ve korolarla bir araya getirerek Kilise’nin kapsamını gözler önüne serdi. Göreve mart ayında başlaması bekleyen Mullally, dini bağlamda önemli bir değişimin simgesi olarak öne çıkıyor.

GELENEKLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Onay (takdis) töreninde kullanılan ifadeler, tarihsel bir gelişim geçirmiştir. Orta Çağ kilise hukukuna dayanan köklerini koruyan bu gelenek, 18. yüzyılda Latince’den İngilizce’ye dönüşüm yaşamıştır. Ayin, küresel Anglikan Cemaati’nin çeşitliliğini yansıtan ilahiler ve kutsal metin okumalarını kapsamıştır. Musikilerin repertuarı, besteci Edward Elgar’a ait bir ilahi ile Güney Afrika’ya ait bir Xhosa ilahisi arasında geniş bir yelpazeyi kapsarken, okumalardan biri İngilizce ve Portekizce olarak iki dilli sunulmuştur.

KADINLARIN YÜKSELİŞİ

Mullally, daha önce İngiltere’nin Başhemşiresi olarak görev yapmış ve Ekim 2025’te Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yerine atanmıştır. Bu atama, kadınların ruhbanlığa kabul edilmesine karşı çıkan muhafazakar gruplar tarafından eleştirilmişti. Mullally, mart ayında Canterbury Katedrali’nde resmen göreve başlayacak ve burada Canterbury Başpiskoposu sıfatıyla ilk vaazını vererek kamusal ruhani hizmetinin başlangıcını gerçekleştirecek.