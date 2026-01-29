İngiltere Kilisesi’nin İlk Kadın Başpiskoposu Atandı

Sarah Mullally, çarşamba günü Londra’daki St. Paul Katedrali’nde gerçekleştirilen geleneksel bir törenle, İngiltere Kilisesi’nin ilk kadın lideri unvanı ile Canterbury Başpiskoposu olarak atandı. Katedral, bu önemli tören için bir hukuk mahkemesi hüviyetine büründü. Küresel Anglikan Komünyonu’nda 165 ülkedeki 85 milyon Hristiyanın ruhani lideri olmaya hazırlanan Mullally, Kral Charles’ın yetkisi altında görev yapan kıdemli piskoposların önünde Canterbury’nin 106. Başpiskoposu olarak bağlılık yemini etti. 63 yaşındaki Mullally, ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Parçalanmış dünyamız için bölünme ve belirsizlik zamanlarında yaşıyoruz. Birlikte ekmek bölüşmek ve ortak noktalarımızı keşfetmek için alan sunabilmemiz için dua ediyorum ve kendimi bu konukseverlik bakanlığına adıyorum” şeklinde konuştu.

HİZMETİN BÜYÜKLÜĞÜ

Kilise, geçmişteki koruma başarısızlıklarıyla ilgili sorularla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Mullally, “görmezden gelinen veya göz ardı edilenlerin, aralarında kilise istismarı mağdurları ve hayatta kalanların da bulunduğu, çoğu zaman hayal kırıklığına uğratılanların seslerini her zaman dinleyen” bir kuruma liderlik edeceğine dair taahhütte bulundu. Tören, İngiltere Kilisesi ve Anglikan Cemaati’nden gelen katılımcılar ile birlikte piskoposları ve din insanlarını yerel okul çocukları ve korolarla bir araya getirerek Kilise’nin zenginliğini ortaya koydu. Mullally’nın görevi mart ayında başlayacak.

TÖRENİN GELENEĞİ

Takdis töreninde kullanılan ayrıntılı ifadeler, yüzyıllar içinde değişim gösterdi. Orta Çağ kilise hukukuna dayanan köklerini korumakla birlikte, 18. yüzyılda Latince’den İngilizce’ye geçiş yapıldı. Ayin, küresel Anglikan Cemaati’nin çeşitliliğini yansıtan ilahiler ve kutsal metin okumaları içeriyordu. Müzik repertuvarı, besteci Edward Elgar’a ait bir parçadan Güney Afrika’ya özgü bir Xhosa ilahisine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Okunanlardan biri ise İngilizce ve Portekizce olarak iki dilli biçimde gerçekleştirildi.

GÖREVE BAŞLANGIÇ

Daha önce İngiltere’nin Başhemşiresi olarak görev yapan Mullally, Ekim 2025’te Kilise’nin en üst düzey ruhani lideri olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yerine atanmıştı. Bu atama, kadınların ruhbanlığa kabullerine karşı çıkan bazı muhafazakâr gruplar tarafından eleştirilmesine neden oldu. Mullally, mart ayında Canterbury Katedrali’nde resmen göreve başlayacak ve burada Canterbury Başpiskoposu sıfatıyla ilk vaazını vererek ruhani kariyerinde yeni bir başlangıç yapacak.