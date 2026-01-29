İngiltere Kilisesi Tarihinde Bir İlk: İlk Kadın Başpiskopos Atandı

Sarah Mullally, çarşamba günü Londra’daki St. Paul Katedrali’nde gerçekleştirilen geleneksel bir törenle İngiltere Kilisesi’nin ilk kadın lideri unvanıyla Canterbury Başpiskoposu olarak atandı. Tören, eski bir gelenek olan Seçim Onayı’nın bir hukuk mahkemesine dönüştürülmesiyle gerçekleştirildi. Küresel Anglikan Komünyonu’nda 165 ülkede bulunan 85 milyon Hristiyanın ruhani lideri olmaya hazırlanan Mullally, Kral Charles’ın yetkisi altında Kraliyet Komiserleri olarak görev yapan kıdemli piskoposların önünde Canterbury’nin 106. Başpiskoposu olarak bağlılık yemini etti. 63 yaşındaki Mullally, ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Parçalanmış dünyamız için bölünme ve belirsizlik zamanlarında yaşıyoruz. Birlikte ekmek bölüşmek ve ortak noktalarımızı keşfetmek için alan sunabilmemiz için dua ediyorum ve kendimi bu konukseverlik bakanlığına adıyorum” şeklinde ifadelere yer verdi. Kilisenin geçmişteki koruma başarısızlıkları nedeniyle sorgulandığı bir dönemde, “görmezden gelinen veya göz ardı edilenlerin, aralarında kilise istismarı mağdurları ve hayatta kalanların da bulunduğu, çoğu zaman hayal kırıklığına uğratılanların seslerini her zaman dinleyen” bir kuruma liderlik etme sözü verdi. Tören, İngiltere Kilisesi ve Anglikan Cemaati’nden gelen katılımcılarla birlikte, piskoposları ve din insanlarını yerel okul çocukları ve korolarla bir araya getirerek Kilise’nin genişliğini sergiledi. Mullally, göreve mart ayında başlayacak.

TÖRENİN GEÇMİŞİ

Onay (takdis) töreninde kullanılan ifadeler, yüzyıllar içinde değişim göstermiştir. Orta Çağ kilise hukuku bağlamında köklerini korurken, 18. yüzyılda Latince’den İngilizce’ye geçiş sağlandı. Ayin, küresel Anglikan Cemaati’nin çeşitliliğini yansıtan ilahiler ve kutsal metin okumalarını içeriyordu. Müzik repertuvarı, besteci Edward Elgar’a ait bir ilahiden Güney Afrika’ya özgü bir Xhosa ilahisine kadar uzandı ve okumalardan biri İngilizce ile Portekizce olarak iki dilli gerçekleştirildi. Mullally, daha önce İngiltere’nin Başhemşiresi (Chief Nursing Officer) olarak görev yapmış ve Ekim 2025’te Kilise’nin en üst düzey ruhani lideri olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yerine atanmıştı. Bu atama, kadınların ruhbanlığa kabul edilmesine karşı çıkan muhafazakar gruplar tarafından eleştirilmişti. Mullally, mart ayında Canterbury Katedrali’nde resmen göreve başlayacak ve burada Canterbury Başpiskoposu sıfatıyla ilk vaazını vererek kamusal ruhani hizmetinin başlangıcını yapacak.