İngiltere: Trump-Putin Görüşmesi Umut Veriyor

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News kanalında Trump ve Putin arasında gerçekleşecek olan görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Healey, savaşların son bulmasının yalnızca diplomasi ile mümkün olabileceğini belirtti ve Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu görüşmenin muhtemel birçok görüşmeden sadece biri olduğunu söyledi.

Bakan Healey, görüşmelerin seyrini göreceklerini belirterek, “Önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olması” dedi. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili kararların mutlaka Ukrayna ile ortak alınması gerektiğini vurguladı. Healey, “Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçek anlamda gerçekleşmesi için şartlardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı. Böyle bir ateşkesin sağlanmasının, müzakerelere zemin hazırlayacağını ve çatışmanın sona ermesi için herkes için daha iyi bir fırsat yaratacağını ekledi.

KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

Putin ve Trump arasındaki görüşmenin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor. Görüşmede, özellikle Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olarak ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de programda yer alıyor.