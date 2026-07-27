İngiltere’de Her 5 Günde Bir Cami Saldırıya Uğradı

Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2025 yılının Temmuz ile Ekim ayları arasında ülke genelindeki camileri hedef alan 27 nefret olayı doğrulandı. Saldırılardan 25 farklı cami doğrudan etkilendi. Olaylar 23 şehir ve kasabada meydana geldi. Wirral, Epsom ve Watford bölgelerinde camiler birden fazla kez hedef alındı. Raporda, bu dönemde yaklaşık her 5 günde bir camiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILARDA SEMBOL VE ŞİDDET ARTTI

Saldırıların yüzde 41’inde haç, İngiltere bayrağı, St. George bayrağı ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı. Bu sembollerle Müslümanlar sindirilmeye çalışıldı. Olayların yüzde 26’sı cam kırma, saldırı ve kundaklama gibi şiddet içeren eylemlerden oluştu. Raporda kundaklama ve aynı camiyi tekrar hedef alma vakalarının arttığı ifade edildi. Temmuzdan ekime kadar saldırılar koordineli sembolik sindirmeye dönüştü.

MÜSLÜMANLARIN TOPLUMDAKİ KONUMU SORGULANIYOR

Raporda, Müslümanların bu olayları rastgele vandalizm olarak görmediği kaydedildi. Onlar bu saldırıları inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulanması olarak algılıyor. Taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak deneyimlenen bu durum endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler, polis ve belediyelere mağdurlara hızlı destek çağrısı yaptı. Nefret suçları için müdahale protokolleri oluşturulması istendi. Yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması talep edildi.