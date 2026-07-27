İngiltere’de Her 5 Günde Bir Cami Saldırıya Uğradı

Dünya
Bir caminin iç mekanında merdiven ve halı görünümü
Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2025 yazında camilere yönelik artan nefret olayları endişe verici bir durum oluşturuyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2025 yılının Temmuz ile Ekim ayları arasında ülke genelindeki camileri hedef alan 27 nefret olayı doğrulandı. Saldırılardan 25 farklı cami doğrudan etkilendi. Olaylar 23 şehir ve kasabada meydana geldi. Wirral, Epsom ve Watford bölgelerinde camiler birden fazla kez hedef alındı. Raporda, bu dönemde yaklaşık her 5 günde bir camiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILARDA SEMBOL VE ŞİDDET ARTTI

Saldırıların yüzde 41’inde haç, İngiltere bayrağı, St. George bayrağı ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı. Bu sembollerle Müslümanlar sindirilmeye çalışıldı. Olayların yüzde 26’sı cam kırma, saldırı ve kundaklama gibi şiddet içeren eylemlerden oluştu. Raporda kundaklama ve aynı camiyi tekrar hedef alma vakalarının arttığı ifade edildi. Temmuzdan ekime kadar saldırılar koordineli sembolik sindirmeye dönüştü.

MÜSLÜMANLARIN TOPLUMDAKİ KONUMU SORGULANIYOR

Raporda, Müslümanların bu olayları rastgele vandalizm olarak görmediği kaydedildi. Onlar bu saldırıları inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulanması olarak algılıyor. Taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak deneyimlenen bu durum endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler, polis ve belediyelere mağdurlara hızlı destek çağrısı yaptı. Nefret suçları için müdahale protokolleri oluşturulması istendi. Yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması talep edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Manşet

Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı davranan torun nedeniyle açılan davada dedeyi haklı bularak emsal nitelikte bir karara imza attı ve tapu iptali talebini kabul etti. Yaşlı dede, eşini kaybettikten sonra torununa arsa vermişti.
Manşet

Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti

40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı.
Manşet

Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.