İnnovi 4 Projesinde İflas Kararı Verildi

İstanbullular, Esenyurt’ta yarıda kalmış gökdelenler karşısında durup bakıyor. İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır devam eden inşaatlar, yüzlerce daireye ev sahipliği yapacakken, sona ulaşamadı. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında açılan davada önemli bir karar alınarak şirketin iflası ilan edildi.

ŞİRKETİN İFLASI DUYURULDU

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın 12’nci duruşmasında, mahkeme tarafından şirketin iflasına hükmedildi. Ayrıca, dosyanın icra ve iflas süreci çerçevesinde işlem göreceği belirtildi.

DAİRELER SATILMASINA RAĞMEN İNŞAAT TAMAMLANMADI

Kararda, Esenyurt’taki İnnovia 4 projesinde yüzlerce dairenin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Projeden daire satın alan birçok kişinin mağdur olduğu dile getirildi.

BORÇ YÜKÜ 11 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Şirketin açtığı konkordato talebinin reddedilmesinin ardından, iflas süreci hızla ilerlemeye başladı. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen davaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarında, şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı kaydedildi.

KARAR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

Mahkeme kararı sonrasında dosyanın Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne yönlendirildiği öğrenildi.