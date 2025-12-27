İnşa Seferberliği Tamamlanıyor: 455 Bin Konut Teslim Edildi

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında başlatılan inşa seferberliği sona eriyor. Deprem bölgesinde toplamda 455 bin 357 konut ve iş yeri inşa edildi. Doğuş Grubu tarafından Hatay Valiliği ile yeniden inşa edilen Hatay Meclis Binası ve aslına uygun şekilde inşa edilen Habib-i Neccar Camii, bugün açılış gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşma yaptı.

SÖZLERİMİZİ TUTMAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin etkilediği 11 ilimizde tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu, hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için çok çalıştık. Yaralarımızı sabır ve şefkatle, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla birlikte sardık. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde sizlerin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru ve kıvancı ile buradayız.” dedi.

BERABERCE ZORLUKLARI AŞTIK

Erdoğan, “Bize güvendiniz, inandınız ve oylarınızla destek oldunuz. Biz de sizlere layık olmak adına elimizden geleni yaptık. Zorlukları birlikte aştık, yaralarımızı sabır ve şefkatle sardık. 23 yıl boyunca size ve milletimize mahcup olmamak için emanetinize hıyanet etmedik. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen sizden aldığımız güçle bugüne kadar geldik.” şeklinde konuştu.

İNSANIMIZIN ACISIYLA OYNAYANLARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Hatırlarsanız 6 Şubat’ta halkımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava konut vaat edenler oldu. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine, deprem turisti gibi ortalıkta dolaşanlar vardı. Yalan haberlerle provokasyon yaratmaya çalışanlar da mevcuttu.” ifadelerini kullandı.

SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Biz yaraları sarmak için çalışırken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar mevcut oldu. Oy vermediklerini bahane ederek depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Şimdi bu kişiler yok, deprem turistleri ya da evleri mültecilere verecek diyenler de ortalıkta yok. Devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok ama biz buradayız, sizinle beraberiz. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.” açıklamasında bulundu.

DEPREMİN FİYATI 150 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 milyon vatandaşın deprem felaketten etkilendiğini belirterek, “Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir maliyetle karşı karşıyayız. Ancak endişeye kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk anlarından itibaren harekete geçerek, depremzedelerimizin imdadına koştuk.” dedi.