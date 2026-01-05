Instagram Başkanı Adam Mosseri Gerçekten Şüphe Etmeye Davet Ediyor

Adam Mosseri, INSTAGRAM’DA YENİ DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ

Instagram’ın Başkanı Adam Mosseri, “sonsuz sentetik içerik çağı” olarak adlandırdığı yeni dönemi kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Mosseri, teknolojinin gerçek ve yapay görüntüler arasındaki ayrımı kalıcı şekilde belirsiz hale getirdiğini vurgularken, sosyal medyanın bu evreyi geride bıraktığını savundu.

GÜVEN KAVRAMI YERİNİ ŞÜPHEYE BIRAKIYOR

Mosseri, kullanıcıların yaşamlarının önemli bir kısmında fotoğrafların yaşanmış anların doğru yansımaları olduğunu düşündüklerini, ancak bu durumun artık değişim göstermesi gerektiğini ifade etti. Yönetici, internet kullanıcılarının, gördükleri her şeyin varsayılan olarak gerçek olduğu düşüncesinin yerine, içeriklere daha şüpheci yaklaşmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, platformun bu yeni duruma yanıt vermesi adına yapay zeka tarafından üretilen içerikleri etiketlemek ve orijinal içerikleri doğrulamak zorunda olduğuna dikkat çekti.

GÜVENİLİRLİK SİNYALLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Mosseri, kimin paylaşımda bulunduğuna dair güvenilirlik sinyalleri sunarak orijinallik sıralamasını geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Yönetici, sentetik ve doğrulanmış görsel medyayı ayırma sorumluluğunun giderek daha fazla Meta’nın sistemlerine yükleneceğine dikkat çekti. Öte yandan Mosseri, hiperrealist efektler arayan kamera üreticilerinin, bu büyük görsel dönüşümü kaçırma riski taşıdığını da sözlerine ekledi.