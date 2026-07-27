Instagram Çöktü mü 27 Temmuz 2026? Anlık Paylaşım ve Hikaye Akışında Sorun Var mı?

Instagram’ın 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü çöktüğüne dair sorular, uygulamada erişim sorunu yaşayan milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Kesinti nedeniyle kullanıcılar sosyal medyada durumu sorguluyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMINDA KESİNTİ YAŞANIYOR

Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip Instagram, dünya çapında en popüler sosyal medya ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların telefona her uzandığında giriş sağladığı uygulama üzerinden fotoğraf iletileri, video, anlık hikaye paylaşımı ve mesajlaşma hizmetleri sunuluyor. Uygulamada zaman zaman erişim sorunları ortaya çıkabiliyor ve bu durum Instagram çökme raporları ile hata verilerinin kontrol edilmesine neden oluyor. Kullanıcılar, anlık paylaşım ve hikaye akışında sorun olup olmadığını sorgularken ayrıntılar takip ediliyor.