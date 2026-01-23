Intel Hisselerinde Yüzde 14’lük Düşüş Gerçekleşti

İNTEL HİSSELERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

İşlemci lideri Intel’in hisse değerleri, şirketin yapay zeka kaynaklı yoğun veri merkezi işlemcisi talebini karşılamakta yaşadığı zorluklar nedeniyle Cuma günü yüzde 14 oranında geriledi. Bu durum, yatırımcıların Intel’in dönüş sürecine olan umutlarını gölgede bıraktı. Belirli kaynakların aktardığına göre, yapay zeka alanındaki patlama ile dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia’nın dışında kalan Intel, nihayet geleneksel sunucu çiplerine yönelik artan talep ile avantaj elde etmeye başlamıştı. ABD hükümeti ve SoftBank ile Nvidia’nın gerçekleştirdiği dikkat çekici yatırımlar, yatırımcı ilgisini artırmıştı. Intel hisseleri, geçen yıl yarı iletken sektöründe büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 84 değer kazanmış, bu yükseliş 2026 yılına kadar devam etmişti; Ocak ayında ise hisseler yüzde 47 artış göstermişti. “Intel hisseleri somut olmayan faktörlerle yükseldi”

ANALİSTLERDEN ELEŞTİRİLER GELİYOR

TD Cowen analistleri, “Bu ralli büyük ölçüde kısa vadeli gerçekler ya da temel göstergelerden ziyade ‘hayal’ tarafından sürüklendi” ifadesinde bulundu. Şirketin fabrikalarında tam kapasite ile üretim yapılmasına rağmen, talebi karşılamakta yetersiz kalması dikkat çekiyor. Ancak Intel’in CFO’su David Zinsner, arzın ilk çeyrekte en alt seviyelere düşmesinin ardından ikinci çeyrekte iyileşeceğini aktardı. Jefferies analistleri de Intel’deki arz sıkıntısının Mart ayı itibarıyla dip yapacağını öngörürken, Oppenheimer, kısıtların ikinci çeyrekte hafifleyebileceği yönünde görüş bildirdi.

İNTEL’İN PİYASA DEĞERİ RİSK ALTINDA

Cuma günkü sert değer kaybı, şirketin çeyreklik kar ve gelir tahminlerinin piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrasında gerçekleşti. Bu kayıpların kalıcı olması durumunda Intel’in piyasa değerinde 35 milyar dolardan fazla bir silinme yaşanabilir. Bernstein analistleri, “Sunucu döngüsü gerçek görünüyor, ancak şirket kapasite yapısını talebi büyük ölçüde yanlış öngörerek hazırlıksız yakalanmış durumda” açıklamasını yaptı. Şirket, ürettiği yarı iletkenlerin türlerini değiştirmekte gecikiyor ve bu, yoğun talep gören veri merkezi işlemcilerinin üretim sürecini zorlaştırıyor. Ayrıca, küresel bellek arz sıkıntısının da şirketin tahminleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu kaydedildi. Fiyat artışlarının Intel’in ana segmenti olan kişisel bilgisayar pazarındaki nihai talebi baskılaması bekleniyor. Intel, yeni “Panther Lake” PC çipleri ile AMD’ye karşı kaybettiği pazar payını geri kazanma umudundaydı.

YATIRIMCILAR DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ TAKİP EDİYOR

Yatırımcılar, CEO Lip-Bu Tan liderliğindeki Intel’in geçirdiği dönüşüm sürecini dikkatle izlemekte. Tan, maliyetleri düşürme ve şirketin kapsamlı fason üretim hedeflerini küçültme konusunda yoğunlaşmış durumda. Sonuçlardan önce yeni dış müşteri anlaşmalarına dair umutlar, Intel hisselerindeki değer artışını desteklemişti. Ancak Tan’ın bilanço sonrası yaptığı açıklamalar, iki müşterinin yalnızca yaklaşan 14A üretim teknolojisinin teknik detaylarının değerlendirme aşamasında kaldığını ortaya koydu.