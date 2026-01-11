Inter Hakan Çalhanoğlu İçin Hızla İlerliyor

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla “regista” pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hem Serie A’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde takımının beyni olan milli futbolcunun ismi sıkça gündeme geliyor.

INTER HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan devi, Hakan Çalhanoğlu’nun gösterdiği etkileyici performansın Avrupa’nın diğer büyük kulüplerinin dikkatini çektiğinin farkında. Bu nedenle Inter yönetimi, yıldız oyuncunun menajeriyle yakında görüşmelere başlayarak yeni sözleşme için harekete geçecek.

MAAŞ ARTIŞI VE SÖZLEŞME UZATMA DÜZENLEMESİ

Mavi-Siyahlı ekip, Hakan’ı ödüllendirmek ve olası transfer tekliflerini engellemek amacıyla harekete geçmeyi planlıyor. Yapılacak görüşmelerde milli futbolcuya önemli bir maaş artışı sağlamanın yanı sıra, mevcut sözleşmesinin uzatılması hedefleniyor. Inter, EURO 2024 öncesinde yeni sözleşmenin imzalanmasını sağlayarak Hakan’ın tamamen sahaya odaklanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.