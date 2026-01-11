Konut Ve Araç Alacaklara Yeni Fırsatlar Geliyor

Piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına yönelik değerlendirmelerinde bankacılık sektöründe köklü bir dönüşümün eşiğinde olunduğunu dile getirdi. Şubat 2026 itibarıyla finansal dengelerin değişeceğini ifade eden Memiş, geçmişte kredinin peşinden koşan müşterilerin yerini, müşteri kazanmak için saha çalışmalarına yönelen bankaların alacağını vurguladı. Enflasyondaki düşüş ve Hazine’nin piyasadan geri çekilmesiyle, krediye erişimin belirgin ölçüde kolaylaşacağını belirten Memiş, bu sürecin özellikle konut ve otomobil almayı planlayanlar için önemli bir fırsat dönemi açacağını söyledi.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Memiş, finans piyasalarında Şubat 2026 itibarıyla yeni bir aşamanın başlayacağına işaret etti. Bu tarihten sonra para ve kredi dengelerinde önemli değişiklikler yaşanacağını belirtti. Memiş, “2026 yılı tek bir dönem gibi okunmamalı; yılın ilk yarısı ile ikinci yarısı farklı dinamikler barındırıyor” dedi. İlk yarıda daha temkinli bir sürecin öne çıkacağını, ikinci yarıda ise rahatlatıcı bir tablo ile karşılaşılmasının beklendiğini kaydetti.

KREDİ İMKÂNLARI ARTACAK

Enflasyondaki düşüşün kredi piyasasına etki edeceğini söyleyen Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren kredi olanaklarının yeniden genişlemesini öngördüğünü aktardı. Hazine’nin piyasadaki ağırlığını azaltmasının bankaların daha aktif hale gelmesini sağlayacağını ifade eden Memiş, bu süreçte bankaların vatandaşlarla doğrudan iletişim kuracağını belirtti.

BANKALAR MÜŞTERİLERİ ARAYACAK

Yeni dönemde bankaların kredi kullandırma konusunda daha istekli bir yaklaşım sergileyeceğini aktaran Memiş, bankaların doğrudan müşteri ile iletişim kurarak teklif sunan bir yapıya geçeceğini ifade etti. Daha önce bankaların kapılarını aşındıran vatandaşların yerine, cazip koşullarla müşteri kazanmayı hedefleyen bankaların olacağını dile getiren Memiş, dengelerin de bu çerçevede tersine döneceğini belirtti.

NAKİT İHTİYACINA HIZLI ÇÖZÜM

Memiş, bu süreçte nakit ihtiyacı olanların, konut ya da araç satın alacakların finansmana erişiminin daha hızlı ve kolay hale geleceğini söyledi. Altın, gümüş, döviz ve borsa hareketlerine dikkat çeken Memiş, bu gelişmelerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, uzun vadede getirilerin kısıtlı kalabileceğini ifade etti.

GERÇEK VARLIKLARA YATIRIM DEĞER KAZANACAK

2026’nın ikinci yarısında yatırım tercihlerinin değişmesini bekleyen Memiş, konut, araç ve benzeri gerçek varlıkların yatırımcılara daha fazla önem kazandıracağını belirtti. İslam Memiş, bu süreci geçmişte yoğun talep gören yapının zamanla müşteri arar hale gelmesine benzeterek, bankaların da yeni dönemde müşterinin peşine düşeceğini dile getirdi.

