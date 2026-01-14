İnternet Haberciliğinde Trafik Düşüşü Beklentisi Yükseliyor

Reuters Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, internet haberciliğinin karamsar bir manzaraya sahip olduğunu ortaya koydu. “Gazetecilik, medya ve teknoloji trendleri ve tahminleri 2026” başlıklı rapora göre, yayıncılar arama motorlarından gelen trafiğin önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 40’tan fazla bir düşüş yaşamasını bekliyor. Chartbeat adlı analiz sağlayıcısından alınan verilere göre, Google araması üzerinden haberlere ulaşan ziyaretçi sayısında şu anda bir azalma gözlemleniyor; özellikle yaşam tarzı içeriklerine dayanan yayıncılar, Google’ın yapay zeka genel bakışlarının devreye girmesinin ardından bu durumdan fazlasıyla etkilendiklerini vurguluyor.

TRAFİK DÜŞÜŞÜ KAYDEDİLDİ

Son üç yıl içerisinde, haber sitelerinin Facebook’tan gelen trafiği yüzde 43, eski adıyla Twitter olan X’ ten ise yüzde 46 oranında gerilemiş durumda. Raporun giriş kısmında, geleneksel medyaya olan ilginin azaldığı ifade edilirken, “Geleneksel medyaya olan ilginin azalması ve güvenin düşmesi, birçok politikacı, iş insanı ve ünlünün medyayı tamamen atlayıp, bunun yerine kendilerine sempati duyan podcast yayıncılarına veya YouTuber’lara röportaj vermeyi tercih etmesine yol açıyor.” ifadesiyle bu duruma dikkat çekiliyor. Rapor ayrıca yapay zekanın yaratmış olduğu endişelere de vurgu yapıyor; “Bu arada, arama motorları yapay zeka destekli cevap motorlarına dönüşüyor ve içerik sohbet pencerelerinde gösteriliyor; bu da yayıncıların yönlendirme trafiğinin azalabileceği ve mevcut ile gelecekteki iş modellerinin tehlikeye girebileceği endişelerini artırıyor.” şeklinde bir yorumda bulunuluyor.

GÜVEN KAYBI GÖSTERGELERİ

Raporda birçok yayıncının kendi kuruluşlarına güven duyduğunu belirttiği; ancak basına karşı genel güvenin ciddi şekilde azaldığı tespit ediliyor. Anket sonuçları, gazeteciliğe olan güvenin devamında düşük seviyelerde sürdüğünü gösteriyor. Katılımcıların sadece üçte biri, yani yüzde 38’i güven duyduğunu ifade ederken, bu oran 2022 anket sonuçları ile karşılaştırıldığında 22 puanlık bir düşüş yaşıyor. Güven duymayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 10’dan yüzde 18’e yükseliyor.

GİDEREK DÜŞÜYOR

Araştırma kapsamında Chartbeat’ten elde edilen veriler, Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasında 2 bin 500’den fazla site için organik aramadan gelen Google trafiğinin küresel ölçekte yüzde 33, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 38 oranında azaldığını ortaya koyuyor; ancak bu düşüşün ne kadarının yapay zeka özetlerinden kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

YAPAY ZEKA İÇERİK ÜRETİMİ SICAK GÜNDEM

Rapordaki bulgulara göre, yapay zeka destekli içerik üretimi interneti çöplüğe çevirmek üzere ve birbirini taklit eden içerikler hızla yaygınlaşıyor. “Bazı tahminlere göre, internette üretilen içeriğin büyük çoğunluğu zaten yapay zekâ tarafından oluşturuluyor.” ifadesiyle yürütülen araştırmalarda, otomatik yazılan haberlerden sahte videolara kadar geniş bir yelpazede yapay zeka tarafından oluşturulan çeşitli içeriklerin hızla geliştiği vurgulanıyor. Özellikle sosyal medya akışları bu durumdan etkilenirken, yapılan bir çalışmaya göre dünya genelinde en hızlı büyüyen YouTube kanallarının neredeyse onda biri yalnızca yapay zeka tarafından üretilen videolar içeriyor. TikTok da kendi platformunda mevcut durumda bir milyarın üzerinde yapay zeka videonya bulunduğunu açıklamış durumda; bu videolardan biri, örneğin trambolinde zıplayan tavşanlar gibi ilginç içerikler, 25 milyon izlenme sayısına ulaşmış. Endişe verici durum ise, insan eliyle oluşturulmuş ve doğrulanmış içeriklerin, yakında makine yapımı olan ‘yapay zeka çöplüğü’ tarafından bastırılabileceği. Bunların çoğu aldatma amacı taşımıyor ve internetin eğlence, sürrealizm ve hiciv geleneği ile uyumlu olsa da, bazıları, haberlerdeki gerçekçi görüntü ve videoları üretmekteki yeni yapay zeka araçlarının daha geniş etki alanı hakkında kaygıları artırıyor.