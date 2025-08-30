İphone 17 Air’in Özellikleri Belli Oldu

APPLE’IN YENİ İPHONE MODELLERİ

Apple, 9 Eylül tarihinde gerçekleştireceği geleneksel sonbahar etkinliğiyle, yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte en çok ilgi çeken modelin, şirketin en ince telefonu olacağı öne sürülen iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızan verilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inç büyüklüğünde ekranı ile iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, ancak Pro modellerinden daha büyük olacak. Ana özelliklerinden biri olan inceliği sayesinde dikkat çekecek.

İNCE VE HAFİF TASARIM

Bloomberg’den gelen bilgilere göre, cihazın kalınlığı 5,5 mm olarak ölçülüyor. Bu kalınlık, 8.25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro’dan oldukça daha ince bir değer olacak. Ayrıca, iPhone 17 Air’ın ağırlığının yalnızca 145 gram olması bekleniyor. Cihazın kenar çerçevelerinin daha ince olmasının yanı sıra, Dynamic Island tasarımında da bazı değişikliklerin olabileceği dile getiriliyor.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

İnceliğin sağlanması amacıyla bazı kamera özelliklerinde tavizler verilebileceği ifade ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air’ın yalnızca tek arka kameraya sahip olacağını belirtiyor. Öte yandan, tüm iPhone 17 serisi için ön kameranın 24 megapiksel olarak yükselmesi muhtemel. Performans açısından, Air modelinin A19 veya A19 Pro çipini kullanabileceği ve yine 12 GB RAM ile donatılacağı öngörülüyor. Bu, yapay zeka özelliklerinin daha etkili çalışmasına olanak tanıyacak.

PİL PERFORMANSI VE YAZILIM

İnceliğin pil performansını olumsuz etkilememesi için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanması bekleniyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sunabilir. Ek olarak, iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, cihazın enerji tüketimini kullanıma göre ayarlayarak pil ömrünü uzatacak.

Dolaşıma giren bilgilere dayanarak, iPhone 17 Air’ın siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Fiyat beklentisi ise yaklaşık 900 dolar seviyesinde, fakat gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikası nedeniyle, bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği iddia ediliyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.